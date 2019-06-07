Луни может вернуться в строй в финальной серии плей-офф НБА
Резервный центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Кевон Луни может сыграть в финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», хотя ранее ожидалось, что он выбыл из строя до конца сезона, сообщает ESPN. Игрок получил травму ребёр во второй встрече финала в столкновении с лёгким форвардом соперника Каваем Леонардом.
В нынешнем плей-офф, выступая в качестве ключевого запасного, Луни набирал по 7,2 очка и совершал по 4,6 подбора за 20 минут в среднем за игру.
Кроме того, у «Голден Стэйт» продолжает восстанавливаться после травмы лёгкий форвард Кевин Дюрант, а также получили повреждения атакующий защитник Клэй Томпсон и лёгкий форвард Андре Игуодала.
«Уорриорз» уступают в финальной серии плей-офф со счётом 1-2.
Дюрант не сыграет в четвёртом матче финальной серии
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