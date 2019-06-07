Жене владельца «Голден Стэйт» угрожали смертью из-за реакции поп-звезды Бейонсе

Жена владельца «Голден Стэйт Уорриорз» Николь Кюррэн получила сообщения с угрозами смерти и была вынуждена удалить свой аккаунт в социальной сети «Инстаграм» после инцидента во время третьего матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN.



Кюррэн сидела возле приглашённых на встречу знаменитого рэпера Джей-Зи и его жены поп-звезды Бейонсе. Она наклонилась к Джей-Зи, чтобы уточнить, какой напиток ему принести, и в этот момент на лице Бейонсе вместо улыбки появилось недовольство.



В результате, многочисленные поклонники Бейонсе истолковали происшествие, как то, что Кюррэн своим поведением расстроила их кумира.

Видео эпизода доступно для просмотра в официальном микроблоге ESPN в «Твиттер».