Жене владельца «Голден Стэйт» угрожали смертью из-за реакции поп-звезды Бейонсе
Жена владельца «Голден Стэйт Уорриорз» Николь Кюррэн получила сообщения с угрозами смерти и была вынуждена удалить свой аккаунт в социальной сети «Инстаграм» после инцидента во время третьего матча финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает ESPN.
Кюррэн сидела возле приглашённых на встречу знаменитого рэпера Джей-Зи и его жены поп-звезды Бейонсе. Она наклонилась к Джей-Зи, чтобы уточнить, какой напиток ему принести, и в этот момент на лице Бейонсе вместо улыбки появилось недовольство.
В результате, многочисленные поклонники Бейонсе истолковали происшествие, как то, что Кюррэн своим поведением расстроила их кумира.
Видео эпизода доступно для просмотра в официальном микроблоге ESPN в «Твиттер».
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