Стефен Карри: где «Голден Стэйт» больше всего не хватает Кевина Дюранта? Везде

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри подчеркнул значимость восстанавливающегося после травмы икроножной мышцы лёгкого форварда Кевина Дюранта для команды.



«Где нам больше всего не хватает Кевина Дюранта? Везде. Он один из лучших баскетболистов мира и делает нас сильнее. Его потеря – это тяжёлый удар. Но мы сохраняем отличные шансы победить и отдадим все силы ради чемпионского титула», – цитирует Карри ESPN.



В нынешнем плей-офф Дюрант набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. В то же время, «Голден Стэйт» выиграл 6 из 8 матчей после того, как он получил травму.



«Уорриорз» уступают в финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс» со счётом 1-2.

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