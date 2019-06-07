Лоури: толкнувший меня позорит руководство «Голден Стэйт». Ему не место в НБА
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури считает годичную дисквалификацию слишком мягким наказанием для совладельца «Голден Стэйт Уорриорз» Марка Стивенса, толкнувшего его во время третьего матча финальной серии плей-офф НБА.
«Стивенс позорит руководство «Голден Стэйт». Он показал своё истинное лицо. Таким людям не место в НБА. Это моё мнение.
У него не было никаких причин так поступать. Лично я его вообще не знаю, и мне плевать, знает ли он меня.
В создавшейся ситуации я повёл себя наилучшим образом. Понимаю, что, если бы я поступил по-другому и ответил обидчику, последствия были бы намного хуже. Встречу смотрели множество людей, в том числе и дети. Поэтому я придерживался самых высоких стандартов поведения», – приводит слова Лоури ESPN.
НБА дисквалифицировала на год совладельца «Голден Стэйт» за толчок Лоури
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