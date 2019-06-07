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Клэй Томпсон поддержал толкнувшего Кайла Лоури совладельца «Голден Стэйт»

Клэй Томпсон поддержал толкнувшего Кайла Лоури совладельца «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон в отличие от многих игроков НБА выступил в защиту совладельца организации Марка Стивенса, толкнувшего разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури во время третьего матча финальной серии плей-офф.

«Это был неприятный момент. Но давайте проявим снисходительность к Стивенсу. Во-первых, потому что перед этим Лоури, падая, ударил его спутницу. Во-вторых, со стороны Марка это был не сильный удар, а лишь небольшой толчок.

Безусловно, Стивенс не должен был так поступать. Я знаю, что он и сам это понимает. Уверен, что Марк сделает правильные выводы на будущее. Жизнь продолжается», – цитирует Томпсона NBC Sports.

За свой поступок Стивенс был дисквалифицирован НБА на год.

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