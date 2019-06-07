Марк Газоль: какой совет мне может дать брат? Как играть против Рашида Уоллеса?

Центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль не считает, что его старший брат Пау может подсказать ему что-то полезное применительно к финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Пау играл в финалах против «Бостона» и «Орландо» почти 10 лет назад. Что он мне может посоветовать? Как защищаться против Рашида Уоллеса?» – цитирует Марка Газоля Toronto Sun.



Марк Газоль впервые играет в финальной серии плей-офф НБА. Его старший брат Пау в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» трижды принимал участие в финалах и дважды становился чемпионом. В сезоне-2009/10 в противостоянии с «Бостон Селтикс» одним из его соперников был мощный форвард Рашид Уоллес.



«Торонто» ведёт в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 2-1.

Лоури: «Торонто» находится в выгодной ситуации