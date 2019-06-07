Источник: совладельца «Уорриориз», толкнувшего Лоури, вынудят продать акции
Журналист NBC News Дилан Байерс со ссылкой на собственные источники утверждает, что руководство клуба «Голден Стэйт Уорриорз» вынудит совладельца команды Марка Стивенса продать свою долю в клубе
ближайшим летом. Стивенс оказался в центре сканадала после того, как во время третьего матча финальной серии с «Торонто Рэпторс» толкнул игрока канадского клуба Кайла Лоури.
Лоури пытался достать мяч, но в результате упал на зрителей в первом ряду. Хоть баскетболист и не зацепил сидевшего там Стивенса, совладелец «Голден Стэйт» толкнул игрока и что-то сказал ему.
После инцидента было проведено совместное расследование НБА и руководства «Голден Стэйт Уорриорз». Стивенсу запретили посещать матчи НБА в течение года и оштрафовали его на $ 500 тыс.
Фаната «Голден Стэйт» удалили с трибуны за толчок Лоури
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