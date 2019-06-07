Йокич, Теодосич и Богданович — в предварительной заявке Сербии на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Сербии огласил предварительную заявку команды на чемпионат мира-2019, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

В преддверии крупного турнира главный тренер сербов Саша Джорджевич намерен просмотреть 34 игрока. В заявку попали также представители НБА — Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Богдан Богданович («Сакраменто Кингз») и Бобан Марьянович («Филадельфия Сиксерс»). Также в расположение сборной вызван Милош Теодосич, пребывающий в статусе свободного агента и экс-игрок НБА Мирослав Радульица, сообщает Eurohoops.

Из европейских клубов вызваны все сильнейшие, в том числе, Марко Симонович, представляющий «Зенит».

На первом групповом этапе чемпионата мира сборная Сербии встретится с Анголой, Филиппинами и Италией.