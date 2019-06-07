Керр: открыто обсуждали вопрос ухода Дюранта несколько раз

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что в ходе сезона в команде несколько раз в открытую обсуждали возможный уход Кевина Дюранта в межсезонье.

«У нас должен быть крепкий фундамент, только в таком случае можно выдержать всё это. В ходе сезона мы открыто обсуждали тему ухода Дюранта несколько раз. Это что-то вроде хорошего урока. Кто, чёрт возьми, знает, что произойдёт завтра. Пока мы получаем удовольствие сегодня, а завтра может произойти всё что угодно. Но давайте извлекать выгоду из этой ситуации.

Думаю, у нас получилось это сделать. Мы проводим фантастический сезон, и мы играем в финале. У нас есть шанс снова завоевать титул», — приводит слова специалиста Clutch Points.