Куртинайтис: игроки ЦСКА бегают в два раза быстрее

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, отметив лучшую форму соперников.

«Поздравляю ЦСКА с хорошей игрой. Сценарий не изменился, последние четыре игры мы начинаем с «-10» в первой четверти и потом всё крутится вокруг этого отставания. Один раз в Химках мы отыграли, но три раза не получилось. Очень рад, что мы бились, старались все 40 минут, но мастерство такого, каков результат.

Претензий больших к своей команде не имею, играем без двух лидеров, это очень тяжело. По скоростям видно, что ЦСКА после «Зенита» отошёл быстрее, в два раза быстрее игроки бегают, опережают нас на шаг. Естественно, что, когда ты быстрее соперника, у тебя броски идут лучше. Наверное, это последствия наших игр в полуфинале против УНИКСа", — передаёт слова Куртинайтиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.