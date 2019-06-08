Зажигательный чирлидинг и счастливый фанат с мячом. Фото с матча ЦСКА — «Химки»

7 июня в Москве на площадке арены «Мегаспорт» ЦСКА обыграл «Химки» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 103:92.

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 16 очков. В составе «Химок» 26 баллов записал в свой актив Тони Крокер.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы.

«Мы доминировали всю игру, начали очень агрессивно на обоих концах паркета. Мы задали темп этой игре таким, каким хотели. Большое уважение «Химкам», они много игр в этом сезоне сыграли без своего лучшего снайпера и привыкли к этому. Конечно, я желаю, чтобы у них не было таких проблем, но они неплохо справляются. Самое важное для нас — это то, что мы сделали счёт 2-0 сегодня. Знаем, что в третьей игре, в Химках, будет тяжело. У нас есть два дня на подготовку».

Таким образом, ЦСКА повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч серии состоится 10 июня на арене команды из Московской области.



Лучшие фото с матча ЦСКА — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.