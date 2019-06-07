Замойски подарил Итудису свисток и пригласил его работать судьёй

Один из самых известных судей Евролиги Якуб Замойски пригласил главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса поработать также судьёй, об этом рассказал греческий специалист.

«Сегодня мистер Замойски подготовил для меня сюрприз. Он сказал, что поздравляет меня с победой в Евролиге и с продлением контракта, но сам он немного грустит. Я спросил, почему, и он ответил, что я ему кое-что обещал: если не переподпишусь с ЦСКА, то стану баскетбольным судьёй. Судейская профессия потеряла хорошего судью, но тренерская приобрела хорошего тренера… В любом случае он подарил мне вот этот свисток на случай, если я передумаю», — приводит слова специалиста телеграм-канал о баскетболе «Перехват».

Фото Димитриса Итудиса, держащего в руке подаренный свисток, можно увидеть на странице корреспондента «Чемпионата» Артёма Комарова в «Твиттере».