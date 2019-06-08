Карри — о счёте 1-3 в финальной серии: это ещё не конец

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри верит, что команда ещё может отыграться в финальной серии с «Торонто Рэпторс» (1-3).

«Это ещё не конец. Сейчас мы испытываем не очень хорошее чувство. В прошлом наша команда сумела отыграться при таком счёте в серии, а также позволила это сделать сопернику. У нас есть возможность перевернуть всё с ног на голову, но нужно думать только о следующей игре.

Может быть, это звучит как клише, но единственный способ спасти серию — отдавать на площадке всё в течение 48 минут пятого матча. В раздевалке мы говорим о вере — все верим, что можем это сделать. Можем опираться на имеющийся у нас опыт и смотреть, что произойдёт», — цитирует Карри ASAP Sports.