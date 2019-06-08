Трёхочковые Леонарда и передачи Лоури — в обзоре 4-го матча финальной серии НБА

В Окленде на «Оракл-Арене» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась в пользу канадского клуба — 105:92 (3-1).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, собравший коллекцию из 36 очков, 12 подборов, 4 перехватов, 2 передач и 1 блок-шота. Разыгрывающий Кайл Лоури записал в актив 10 очков, 7 результативных передач, 3 перехвата и 2 подбора. Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 27 очков, отдал 6 передач, собрал 4 подбора и совершил 1 перехват.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Пятую игру финальной серии «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.