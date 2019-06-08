Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Керр — о третьем поражении в финале: ничего страшного не произошло

Керр — о третьем поражении в финале: ничего страшного не произошло
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий после поражения в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (92:105, 1-3).

«Ничего страшного не произошло. Мы отправимся в Торонто. Так мы зарабатываем на жизнь — играем в баскетбол. С нетерпением ждём возможности провести ещё один матч в захватывающей атмосфере. Для нас это будет важнейшей проверкой в финальной серии НБА. Мы рассматриваем это как вызов.

Сегодня нам нужно зализать раны. Это тяжёлое поражение. Но через несколько дней нас ждёт ещё одна игра. У нас будет много энергии. Мы будем готовы», — приводит слова Керра ASAP Sports.

Пятая встреча финальной серии состоится в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.

Чемпион всё? «Уорриорз» снова проиграли дома, до победы «Торонто» — один шаг
«Динозавры» растоптали «Голден Стэйт» в третьей четверти. Кавай Леонард набрал 36 очков и установил личный рекорд для финальных матчей НБА.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент