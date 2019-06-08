Керр — о третьем поражении в финале: ничего страшного не произошло

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий после поражения в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс» (92:105, 1-3).

«Ничего страшного не произошло. Мы отправимся в Торонто. Так мы зарабатываем на жизнь — играем в баскетбол. С нетерпением ждём возможности провести ещё один матч в захватывающей атмосфере. Для нас это будет важнейшей проверкой в финальной серии НБА. Мы рассматриваем это как вызов.

Сегодня нам нужно зализать раны. Это тяжёлое поражение. Но через несколько дней нас ждёт ещё одна игра. У нас будет много энергии. Мы будем готовы», — приводит слова Керра ASAP Sports.

Пятая встреча финальной серии состоится в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.