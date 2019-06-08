Леонард: пока не могу сказать, что «Торонто» лучше «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард дал комментарий после победы со счётом 105:92 в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (3-1).

«Что делает нас лучше «Голден Стэйт»? Ещё ничего не закончено, поэтому не могу сказать, что мы лучше.

Нам нужно просто сохранять терпение. Не имеет значения, сколько осталось матчей. Важно одержать четвёртую победу.

Нам просто нужно быть уверенными в себе, терпеливыми и не пытаться торопить события», — цитирует Леонарда ASAP Sports.

В четвёртой встрече Кавай записал в актив 36 очков, 12 подборов, 4 перехвата, 2 результативные передачи и 1 блок-шот.

Следующую игру финальной серии «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.