Дюрант пока не готов к возвращению в строй
Журналист Брайан Уиндхорст рассказал о состоянии форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, который продолжает восстанавливаться после растяжения правой голени.
«Дюрант пока не готов. Его тело не готово. Тренеры и Кевин не верят, что он уже может вернуться в строй. Он попытался выполнить несколько упражнений на вчерашней тренировке, но всё прошло не очень хорошо. В «Голден Стэйт» разочарованы ситуацией. Стив Керр ранее сказал, что больше не будет говорить о травме Дюранта. Он тоже разочарован», — сказал Уиндхорст в эфире телеканала ESPN.
Без Кевина «Уорриорз» одержали шесть побед в девяти последних матчах нынешнего розыгрыша плей-офф. При этом все три поражения пришлись на финальную серию с «Торонто Рэпторс» (1-3).
Др. Грин: надеемся, Дюрант сыграет в следующем матче с «Торонто»
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