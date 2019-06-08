Роуз: Батлер был прав, когда критиковал игроков «Миннесоты»

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Деррик Роуз в своей книге I'll Show You рассказал о конфликте бывшего защитника команды Джимми Батлера с молодыми игроками Карлом-Энтони Таунсом и Эндрю Уиггинсом.

«Джимми не был виноват в ситуации. Это вина НБА. Ничего не имею против Карла-Энтони — он классный и хороший игрок. Лига портит парней, прежде чем они чего-то добьются.

У Батлера были такие чувства: «Почему вы сначала платите им, а в плей-офф команду вывожу я?». В этом была вся суть. Джимми всё делал неправильно, но он был прав.

Что касается известной тренировки, о которой много писали СМИ, то Батлер тогда реализовал только один бросок. Журналисты просто сошли с ума. Все могли подумать, что он набрал 30 очков. Это убивало Тома Тибодо. Тренер ничего не говорил нам, но он тяжело это воспринял», — цитирует Роуза Star Tribune.

Напомним, в середине ноября 2018 года руководство «Тимбервулвз» обменяло Джимми в «Филадельфию Сиксерс».