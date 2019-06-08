Др. Грин: знаю, что такое 3-1 в финале

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что для его команды ещё не всё потеряно в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (1-3).



«Я знаю, что такое 3-1 в финале. Почему бы нам не сотворить собственную историю?» — приводит слова Дреймонда Грина ESPN.



В финале Национальной баскетбольной ассоциации 2016 года «Голден Стэйт Уорриорз» вёл в противостоянии с «Кливленд Кавальерс», но в итоге проиграл серию со счётом 3-4.



Следующую игру финальной серии «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.