Бабурин: надеюсь, меня позовут на сборы национальной команды

Капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин подчеркнул, что надеется получить приглашение на сборы национальной команды в преддверии Кубка мира по баскетболу в Китае.



«Надеюсь, меня позовут на сборы для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Китае. Даты сборов пока не объявили, думаю, это будет вторая половина июля, потому что чемпионат мира стартует 31 августа. Жду приглашения, а там уже буду доказывать свою дееспособность, чтобы попасть в окончательный состав национальной сборной.



Приглашение на сборы — возможно. С другой стороны, меня вызывали в сборную и после не такого удачного сезона в составе «Локомотива». В любом случае, я жду и надеюсь. Как только позовут, сразу соберусь и поеду!», — приводят слова Бабурина «Нижегородские Новости».