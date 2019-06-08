Бабурин: надеюсь, меня позовут на сборы национальной команды

Капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин подчеркнул, что надеется получить приглашение на сборы национальной команды в преддверии Кубка мира по баскетболу в Китае.
«Надеюсь, меня позовут на сборы для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Китае. Даты сборов пока не объявили, думаю, это будет вторая половина июля, потому что чемпионат мира стартует 31 августа. Жду приглашения, а там уже буду доказывать свою дееспособность, чтобы попасть в окончательный состав национальной сборной.
Приглашение на сборы — возможно. С другой стороны, меня вызывали в сборную и после не такого удачного сезона в составе «Локомотива». В любом случае, я жду и надеюсь. Как только позовут, сразу соберусь и поеду!», — приводят слова Бабурина «Нижегородские Новости».
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