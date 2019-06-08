Родригес: в ЦСКА ещё не дали понять, хотят ли меня видеть в команде и дальше

Защитник ЦСКА Серхио Родригес не уверен, что останется в составе московской команды на следующий сезон. По словам испанца, руководство «армейцев» ещё не прояснило ситуацию с его будущим.

«У ЦСКА есть опция на следующий сезон. Но пока в клубе мне не дали понять, хотят ли видеть меня в команде и дальше. Остался бы я, если бы всё зависело от меня? Не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, чего хочет ЦСКА. Приму решение, когда закончится сезон и когда пойму, чего хочет клуб», — приводит слова Родригеса Eurohoops.

Испанский защитник присоединился к ЦСКА в 2017 году, перебравшись в московскую команду после неплохого сезона в составе «Филадельфии Сиксерс». В завершившемся сезоне Евролиги Родригес набирал 10,2 очка и совершал 4,5 передачи. В Единой лиге ВТБ его статистика составляет 11,9 очка и 4,7 передачи за игру.