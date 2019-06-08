«Сан-Антонио» рассмотрит вариант с обменом Дерозана

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» в межсезонье рассмотрит вариант с обменом защитника Демара Дерозана, сообщает ESPN. Таким образом в команде могут разгрузить платёжную ведомость. В следующем сезоне Дерозану по контракту полагается $ 27 млн, а в межсезонье-2020 у него по контракту будет опция игрока.

Демар провёл лишь первый сезон в составе «Сан-Антонио Спёрс». Прежде он защищал цвета «Торонто Рэпторс». В завершившемся регулярном чемпионате защитник принял участие в 77 матчах, набирая в них 21,2 очка, собирая 6,0 подбора и совершая 6,2 передачи в среднем.

Сообщается также, что менеджмент «Спёрс» рассматривает вариант с подписанием контракта защитника «Индианы Пэйсерс» Бояна Богдановича, который с 1 июля станет свободным агентом.