Тренер Табита: в следующем сезоне Хашим должен вернуться в НБА
Кит Уильямс, бывший личный тренер Демаркуса Казинса и Кевина Дюранта, работающий ныне с центровым Хашимом Табитом, уверен, что его нынешний подопечный получит шанс вернуться в НБА в следующем сезоне.
«В определённый момент он попадёт в ростер одной из команд в следующем сезоне. Думаю, он сыграет в Летней лиге НБА», — приводит слова Уильямса USA Today.
Табит сотрудничает с Уильямсом на протяжении нескольких последних месяцев. Хашим является одним из самых известных бастов в НБА в нынешнем столетии. На драфте-2009 он был выбран под вторым номером командой «Мемфис Гриззлиз».
32-летний танзаниец в общей сложности принял участие в 224 матчах НБА, набирая в них 2,2 очка и собирая 2,7 подбора. Последний матч в НБА он провёл в 2014 году.
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