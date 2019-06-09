Рейес провёл 1000-ю игру в составе «Реала»

8 июня в Мадриде состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Испании по баскетболу, в котором местный «Реал» принимал «Валенсию». Хозяева добыли победу со счётом 79:66 и, таким образом, повели в серии со счётом 2:0.

Поединок был примечателен тем, что он стал тысячным в составе мадридского клуба для капитана команды Фелипе Рейеса, сообщает Eurohoops.

Рейес начинал карьеру в «Эстудиантесе» и стал игроком «Реала» в 2004 году. С мадридцами Рейес шестьраз завоёвывал звание чемпионов Испании, пять раз выигрывал Кубок Испании и дважды выигрывал Евролигу. Также он признавался MVP чемпионата Испании и финала плей-офф чемпионата Испании.

В сезоне Евролиги-2018/19 39-летний баскетболист принял участие в 23 матчах, набирая в них 5,0 очка и собирая 2,1 подбора в среднем.