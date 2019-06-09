Кьюбан: Новицки хватит сил и выносливости, чтобы есть мороженое следующие 30 лет
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан с юмором прокомментировал поведение бывшего игрока команды Дирка Новицки, который после завершения карьере не ограничивает себя в еде.
«Новицки на площадке добился показателей, которые обеспечат ему место в Зале славы баскетбола. А теперь он покажет, что у него достаточно сил и выносливости, чтобы есть мороженое в течение следующих 30 лет. Наверное, сейчас самым счастливым человеком в Далласе является портной Дирка», – приводит слова Кьюбана ESPN.
40-летний Новицки завершил карьеру по окончании нынешнего сезона после того, как провёл 21 год в НБА в составе «Далласа». За это время однажды стал чемпионом и один раз получил звание самого ценного игрока сезона.
Новицки: пью и ем всё что вижу
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