Кьюбан: Новицки хватит сил и выносливости, чтобы есть мороженое следующие 30 лет

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан с юмором прокомментировал поведение бывшего игрока команды Дирка Новицки, который после завершения карьере не ограничивает себя в еде.



«Новицки на площадке добился показателей, которые обеспечат ему место в Зале славы баскетбола. А теперь он покажет, что у него достаточно сил и выносливости, чтобы есть мороженое в течение следующих 30 лет. Наверное, сейчас самым счастливым человеком в Далласе является портной Дирка», – приводит слова Кьюбана ESPN.



40-летний Новицки завершил карьеру по окончании нынешнего сезона после того, как провёл 21 год в НБА в составе «Далласа». За это время однажды стал чемпионом и один раз получил звание самого ценного игрока сезона.

Новицки: пью и ем всё что вижу