Римас Куртинайтис останется главным тренером «Химок» в следующем сезоне, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров в своем телеграм-канале. Контракт с наставником уже продлён, а официальное объявление об этом ожидается после окончания финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



59-летний Куртинайтис возглавил «Химки» по ходу нынешнего сезона, сменив Георгиоса Барцокаса. Он вывел команду в финал плей-офф Лиги ВТБ, обеспечив ей место в Евролиге в следующем сезоне.



Ранее Куртинайтис уже работал с «Химками» в течение пяти лет с 2011 по 2016 годы. За этот период он привёл команду к двум победам в Еврокубке и титулу чемпиона Лиги ВТБ. Также литовский специалист был признан лучшим тренером Лиги ВТБ по итогам сезона-2013/14.

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