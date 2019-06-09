Ванвлит: не стал чувствовать себя канадцем из-за сломанного зуба

Резервный разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит не оценил шутливый вопрос, почувствовал ли он себя в большей степени канадцем после того, как ему сломали зуб в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Нет, не стал. И если быть канадцем, это значит ходить со сломанными зубами, то не уверен, что хочу этого. Я ведь не в хоккей играю. Очень уважаю хоккеистов, в частности за то, что им приходится терпеть. Но в ударе по зубам нет ничего приятного», — приводит слова Ванвлита TSN.



Защитник получил травму в результате неумышленного удара локтем в лицо разыгрывающего «Голден Стэйт» Шона Ливингстона. У Ванвлита также рассечение под глазом, из-за чего не смог продолжить игру.

Защитник «Торонто» Ванвлит лишился зуба после удара локтем в лицо