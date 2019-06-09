Сергей Иванов: в Лиге ВТБ не будет новых команд

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов объяснил, почему в следующем сезоне турнира, наиболее вероятно, не будет новых участников.



«В Единой лиге ВТБ новичков не будет, уверен. Заявок нет. Кроме того, подавляющим большинством клубов принято ужесточение регламента, по которому новичок лиги должен иметь как минимум 500 млн рублей на банковских счетах. Не письма губернаторов, не устные гарантии, а банковские счета.



Второе — арена как минимум на пять тысяч зрителей. Если её нет, тоже нет разговора. Мы делаем профессиональную лигу, и делаем это правильно», — приводит слова Иванова ТАСС.



В нынешнем сезоне в Лиге ВТБ участвовали 14 клубов — из России, Казахстана, Эстонии, Латвии, Польши и Беларуси.