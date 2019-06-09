Керр: надеемся, Дюрант вернётся в пятом или шестом матче серии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о ситуации с форвардом команды Кевином Дюрантом. Форвард не принимает участия в плей-офф с полуфинальной серии Западной конференции, в ходе которой он получил травму икроножной мышцы.
«Надеемся, он сможет сыграть в пятом или шестом матче серии. Всё остаётся внутри команды. Я так решил, потому что информация не совсем точная. Происходит очень многое, и нет никакого смысла говорить об этом и дальше. Дюрант либо сыграет, либо нет», — приводит слова Керра AP News.
В нынешнем плей-офф Дюрант набирал 34,2 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,9 передачи за 39 минут игры. За время его отсутствия «Голден Стэйт» одержал 6 побед и потерпел 3 поражения. При этом все проигрыши пришлись на финальную серию. «Уорриорз» проигрывает в финале со счётом 1-3. У «Торонто» есть преимущество своей площадки.
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