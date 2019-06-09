В «Голден Стэйт» надеялись на возвращение Дюранта в четвёртом матче финала

В «Голден Стэйт Уорриорз» действительно надеялись на возвращение форварда Кевина Дюранта в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», сообщает The Athletic. По информации источника, решение пропустить четвёртый матч принял не сам Дюрант, а его физиотерпаевт.



Дюрант продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной в пятом матче второго раунда с «Хьюстон Рокетс». Однако сейчас появились слухи, что на самом деле он повредил ахиллово сухожилие.



В нынешнем плей-офф форвард набирает 34,2 очка, совершает 5,2 подбора и отдаёт 4,9 передачи за 39 минут игры. За время его отсутствия «Голден Стэйт» одержал 6 побед и потерпел 3 поражения. При этом все проигрыши пришлись на финальную серию.



«Уорриорз» проигрывают в финале со счётом 1-3. При этом у «Торонто» есть преимущество своей площадки.