Уэст: ждал от «Голден Стэйт» другой игры

Бывший форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дэвид Уэст подчеркнул, что команда не была похожа на себя во время четвёртого матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто» (92:105, 1-3).
«Они должны найти что-то другое. Нужно, чтобы кто-то смог проявить себя, провёл лучший матч в карьере. В данном случае речь идёт уже о трёх матчах. Я ждал от них другой игры, странная ситуация. Им чего-то не хватает. Думаю, что тот же Стефен Карри в третьем матче выложился полностью», — приводит слова Дэвида Уэста The Athletic.
В финальной серии плей-офф НБА «Торонто» выигрывает у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-1. Следующую игру финальной серии «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.
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