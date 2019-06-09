Врачи разрешили Дюранту возобновить тренировки

Врачи дали разрешение лёгкому форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту возобновить тренировки, сообщает Yahoo Sports. Пока неизвестно, вернётся ли Дюрант на паркет в финальной серии плей-офф НБА.



Дюрант продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, полученной в пятом матче второго раунда с «Хьюстон Рокетс». Однако ранее появились слухи, что на самом деле он повредил ахиллово сухожилие.



В нынешнем плей-офф форвард набирает 34,2 очка, совершает 5,2 подбора и отдаёт 4,9 передачи за 39 минут игры. За время его отсутствия «Голден Стэйт» одержал 6 побед и потерпел 3 поражения. При этом все проигрыши пришлись на финальную серию.



«Уорриорз» проигрывают в финале со счётом 1-3. При этом у «Торонто» есть преимущество своей площадки.