Куртинайтис: большая проблема — не допустить отрыва ЦСКА на 10 очков и больше

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожмданиями от предстоящего третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Надеюсь, что домашняя площадка сыграет свою роль. Однако самое главное, чтобы мы отдохнули и набрались сил, потому что в данный момент мы отстаем физически и уступаем ЦСКА в скорости. Второй матч получился неплохим, но «достать» соперника мы так и не смогли. ЦСКА провел очень хорошие две игры, однако мы уже знаем, как играть без Алексея Шведа, все же в течение сезона он был травмирован три месяца.
Самая большая проблема — не допустить отрыва ЦСКА на десять очков и больше, потому что все четыре предыдущих матча против них мы начинали с «-10». Я меняю стартовую пятерку, но особо ничего не происходит. Посмотрим, что будет завтра. Все игроки полны энергии и решимости, больших упреков к команде у меня нет», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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