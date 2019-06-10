Крокер: нужно постараться вернуть серию на площадку ЦСКА
Защитник «Химок» Тони Крокер поделился ожиданиями от предстоящего третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Все чувствуют себя нормально, все знают, что стоит на кону. Сезон был очень долгим, со многими взлетами и падениями, и впереди нас ждет еще одна тяжелая игра. Нужно биться, чтобы одержать две победы и постараться вернуть серию на площадку ЦСКА. Постараюсь сыграть так же, как и во втором матче, в котором партнеры находили меня хорошими передачами, а я бросал.
Вся команда должна искать наилучшие моменты для броска, тогда мы сможем набирать свои очки. Главное выйти с настроем, играть умно и показать свой лучший баскетбол», — приводит слова Тони Крокера официальный сайт подмосковной команды.
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