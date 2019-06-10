«Милан» провёл собеседование с Мессиной

«Милан» провёл собеседование с Этторе Мессиной относительно должности главного тренера команды, сообщает Sportando.
После того, как «Милан» проиграл в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Италии, клуб расстался с генеральным менеджером и президентом и ищет им преемников. Контракт главного тренера Симоне Пьяниджиани действует ещё один год, однако, вероятно, новое руководство захочет пригласить другого наставника.
59-летний Мессина последние пять лет работает ассистентом Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс». До переезда в НБА он руководил ЦСКА, «Реалом», «Виртусом» и «Беннетоном». Итальянский специалист четыре раза становился победителем Евролиги, причём дважды приводил к этому титулу «армейцев». Также во главе ЦСКА он дважды был признан лучшим тренером сезона Евролиги.
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