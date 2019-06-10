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Ванвлит: ненавижу носить капу и выброшу её по ходу игры

Ванвлит: ненавижу носить капу и выброшу её по ходу игры
Баскетбол / НБА 0

Резервный разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит прокомментировал решение использовать капу в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Ненавижу носить капу. Я люблю рисковать. А иногда риск приводит к болезненным последствиям. Поэтому всем детям я советую использовать капы.

Я получил травму в результате несчастного случая. И теперь попробую носить капу так долго, как выдержу. Скорее всего, я её выброшу по ходу встречи, но хотя бы попробую играть с ней», – цитирует Ванвлита ESPN.

Защитник получил скол зуба и рассечение под глазом в результате неумышленного удара локтем в лицо разыгрывающего соперника Шона Ливингстона в четвёртом матче финальной серии. Из-за этих повреждений он был вынужден покинуть площадку и не смог продолжить игру.

Ванвлит будет играть с капой после того, как ему сломали зуб
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