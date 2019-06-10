Дэнни Грин: Кавай Леонард выглядит как результат научного эксперимента

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин объяснил, что выделяет его партнёра по команде лёгкого форварда Кавая Леонарда среди других баскетболистов НБА.



«Когда я впервые увидел Леонарда, то сразу обратил внимание, что раньше никогда не встречал таких длинных руки и больших ладоней. Он выглядел как результат научного эксперимента.



Поначалу никто не мог представить, что Кавай достигнет таких высот. В нём не видели ничего особенного.



А когда Леонард начал выходить на нынешний уровень, посыпались вопросы «Откуда он такой взялся?». В первые годы в лиге Кавай был игроком оборонительного плана, а сейчас один из лучших в игре в нападении один на один и точно бьёт из-за дуги», – цитирует Грина ESPN.

Кавай Леонард: после матча первым делом смотрю на количество подборов и потерь