Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дэнни Грин: Кавай Леонард выглядит как результат научного эксперимента

Дэнни Грин: Кавай Леонард выглядит как результат научного эксперимента
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин объяснил, что выделяет его партнёра по команде лёгкого форварда Кавая Леонарда среди других баскетболистов НБА.

«Когда я впервые увидел Леонарда, то сразу обратил внимание, что раньше никогда не встречал таких длинных руки и больших ладоней. Он выглядел как результат научного эксперимента.

Поначалу никто не мог представить, что Кавай достигнет таких высот. В нём не видели ничего особенного.

А когда Леонард начал выходить на нынешний уровень, посыпались вопросы «Откуда он такой взялся?». В первые годы в лиге Кавай был игроком оборонительного плана, а сейчас один из лучших в игре в нападении один на один и точно бьёт из-за дуги», – цитирует Грина ESPN.

Кавай Леонард: после матча первым делом смотрю на количество подборов и потерь
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент