Дэнни Грин: Кавай Леонард выглядит как результат научного эксперимента
Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Дэнни Грин объяснил, что выделяет его партнёра по команде лёгкого форварда Кавая Леонарда среди других баскетболистов НБА.
«Когда я впервые увидел Леонарда, то сразу обратил внимание, что раньше никогда не встречал таких длинных руки и больших ладоней. Он выглядел как результат научного эксперимента.
Поначалу никто не мог представить, что Кавай достигнет таких высот. В нём не видели ничего особенного.
А когда Леонард начал выходить на нынешний уровень, посыпались вопросы «Откуда он такой взялся?». В первые годы в лиге Кавай был игроком оборонительного плана, а сейчас один из лучших в игре в нападении один на один и точно бьёт из-за дуги», – цитирует Грина ESPN.
Кавай Леонард: после матча первым делом смотрю на количество подборов и потерь
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