Италия может отказаться от Евробаскета-2021 из-за «Виртуса»

Итальянская федерация баскетбола на внеочередном совете организации рассмотрит вопрос проведения группового этапа Евробаскета-2021. Предполагалось, что Италия примет матчи группового этапа, но из-за решения руководства клуба «Виртус» сыграть в Еврокубке, а не в Лиге чемпионов, планы могут быть пересмотрены.
«Возникшая ситуация сильно портит имидж нашей федерации. Всё это позор. Ситуация настолько негативная, что я планирую созвать внеочередной совет федерации, чтобы обсудить отказ от проведения группового этапа Евробаскета-2021», — цитирует президента Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи Eurohoops.
«Виртус» получил wild card на участие в Лиге чемпионов-2018/19 и стал её победителем. В мае клуб из Болоньи объявил о намерении продолжить выступление в турнире ФИБА.
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