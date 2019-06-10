Италия может отказаться от Евробаскета-2021 из-за «Виртуса»

Итальянская федерация баскетбола на внеочередном совете организации рассмотрит вопрос проведения группового этапа Евробаскета-2021. Предполагалось, что Италия примет матчи группового этапа, но из-за решения руководства клуба «Виртус» сыграть в Еврокубке, а не в Лиге чемпионов, планы могут быть пересмотрены.

«Возникшая ситуация сильно портит имидж нашей федерации. Всё это позор. Ситуация настолько негативная, что я планирую созвать внеочередной совет федерации, чтобы обсудить отказ от проведения группового этапа Евробаскета-2021», — цитирует президента Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи Eurohoops.

«Виртус» получил wild card на участие в Лиге чемпионов-2018/19 и стал её победителем. В мае клуб из Болоньи объявил о намерении продолжить выступление в турнире ФИБА.