Тони Паркер объявил о завершении карьеры

Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Я завершаю карьеру. Я принял решение, что не буду больше играть в баскетбол. Многие вещи привели меня к этому решению, но, мне показалось, что я больше не могу быть Тони Паркером и что я больше не хочу играть в баскетбол», — приводит слова Тони Паркера ESPN.

Ранее Паркер говорил о том, что он хочет больше времени проводить с семьёй, но окончательное решение обещал принять в июне.

В завершившемся регулярном чемпионате Паркер принял участие в 56 матчах, набирая в них 9,5 очка и совершая 3,7 передачи за 17,9 минуты в среднем. До перехода в «Шарлотт» француз провёл 17 сезонов в «Сан-Антонио» и завоевал с командой четыре титула.