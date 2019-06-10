Тони Паркер объявил о завершении карьеры
Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Тони Паркер объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Я завершаю карьеру. Я принял решение, что не буду больше играть в баскетбол. Многие вещи привели меня к этому решению, но, мне показалось, что я больше не могу быть Тони Паркером и что я больше не хочу играть в баскетбол», — приводит слова Тони Паркера ESPN.
Ранее Паркер говорил о том, что он хочет больше времени проводить с семьёй, но окончательное решение обещал принять в июне.
В завершившемся регулярном чемпионате Паркер принял участие в 56 матчах, набирая в них 9,5 очка и совершая 3,7 передачи за 17,9 минуты в среднем. До перехода в «Шарлотт» француз провёл 17 сезонов в «Сан-Антонио» и завоевал с командой четыре титула.
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