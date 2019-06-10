ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2018/19

Московский ЦСКА обыграл «Химки» в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стал чемпионом турнира. «Армейцы» с первой четверти захватили инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в четыре очка. Вторая половина встречи так же осталась за гостями площадки, увеличившими к большому перерыву свой отрыв до 15 очков.



Третья четверть прошла в равной борьбе и завершилась ничейным результатом, а в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались гости. Итоговый счёт встречи — 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15) в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 23 очка. В составе гостей отличился Вячеслав Зайцев, на счету которого 22 очка.