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ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2018/19

ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2018/19
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Московский ЦСКА обыграл «Химки» в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стал чемпионом турнира. «Армейцы» с первой четверти захватили инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в четыре очка. Вторая половина встречи так же осталась за гостями площадки, увеличившими к большому перерыву свой отрыв до 15 очков.

Третья четверть прошла в равной борьбе и завершилась ничейным результатом, а в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались гости. Итоговый счёт встречи — 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 23 очка. В составе гостей отличился Вячеслав Зайцев, на счету которого 22 очка.

Единая лига ВТБ
10 июня 2019, понедельник. 19:30 МСК
Химки
Химки, Россия
62 : 80
(14:18, 14:25, 19:19, 15:18)
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Зайцев - 20, Микки - 10, Томас - 8, Маркович - 3, Крокер - 2, Моня - 2, Дженкинс - 2, Вяльцев, Губанов, Якушин, Зубков, Барашков
ЦСКА: Хиггинс - 15, Хантер - 13, Курбанов - 9, Хайнс - 8, Антонов - 6, де Коло - 5, Хэкетт - 4, Боломбой - 2, Хоменко, Родригес, Воронцевич, Лопатин
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