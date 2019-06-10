Хиггинс: это моя последняя игра за ЦСКА

Баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». ЦСКА оформил чемпионский титул в сезоне-2018/19.



«Это и хорошо и в то же время грустно. Моя последняя игра за ЦСКА. Но я бы ни на что в мире её не променял, я ценю и люблю этих ребят так сильно, каждого в этой организации, вообще каждого. Годы здесь — одни из лучших в моей жизни. Все в тренерском штабе, тренер Итудис, президент Ватутин, Наталья (Фураева. — Прим. «Чемпионата»), все, кто дал мне шанс здесь очутиться, — я всегда буду им благодарен. Просто хочу, чтобы все знали, как я их люблю и ценю.



Где буду играть? Посмотрим… Но в Европе», — передаёт слова Кори Хиггинса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Старый новый чемпион. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ сезона-2018/19 Зайцев выдал лучший матч в сезоне, но это не спасло «Химки» от разгрома.