Хиггинс: это моя последняя игра за ЦСКА
Баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». ЦСКА оформил чемпионский титул в сезоне-2018/19.
«Это и хорошо и в то же время грустно. Моя последняя игра за ЦСКА. Но я бы ни на что в мире её не променял, я ценю и люблю этих ребят так сильно, каждого в этой организации, вообще каждого. Годы здесь — одни из лучших в моей жизни. Все в тренерском штабе, тренер Итудис, президент Ватутин, Наталья (Фураева. — Прим. «Чемпионата»), все, кто дал мне шанс здесь очутиться, — я всегда буду им благодарен. Просто хочу, чтобы все знали, как я их люблю и ценю.
Где буду играть? Посмотрим… Но в Европе», — передаёт слова Кори Хиггинса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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