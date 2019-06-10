Де Коло: мы просто сделали это, что тут ещё сказать

Баскетболист ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал победу ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». ЦСКА оформил чемпионский титул в сезоне-2018/19.
«Что я могу сказать, это просто отличный сезон. Когда мы только приехали в начале сезона, собрались, нашей целью было каждый день упорно работать, делать команду лучше ежедневно. Мы сделали это. Попали в «Финал четырёх», выиграли Евролигу, выиграли Единую лигу ВТБ. Мы просто сделали это, что тут ещё сказать. Команда была невероятной, проделала отличную работу. В ходе сезона у нас были взлёты и падения, но мы точно знали, что нужно оставаться вместе, чтобы со всем справиться. Мы счастливы.
Последний матч Кори? Это то, что случается в спорте. Мы знаем, что какие-то игроки остаются, другие уходят. Самое главное — думать о настоящем. У нас есть несколько дней, чтобы всем вместе отпраздновать, нужно наслаждаться этим. Потому что мы целый сезон работали для этого, и теперь у нас есть то, что мы хотели. Это хорошо. О будущем будем думать потом, и я уверен, что все будут счастливы по поводу своего решения», — передаёт слова Нандо де Коло корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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