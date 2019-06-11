Хайнс: всё ещё кажется, что завтра у нас тренировка

Баскетболист ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал победу ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». ЦСКА оформил чемпионский титул в сезоне-2018/19.



«Это невероятно. Прямо сейчас у меня нет слов, потому что все уже сказано. Мне все еще кажется, что завтра у нас тренировка. Но, как я говорил раньше, эта команда все это заслуживает. Это отличная группа ребят — вне паркета и на нем. Все тут как братья, мы все очень счастливы быть здесь сегодня и наконец-то отпраздновать все, чего мы достигли в этом сезоне.



Никита Курбанов всегда был душой команды. Он делает маленькие вещи, которые многое значат. Что-то из этого вы не обязательно увидите в статистике, но он делает это постоянно, работает упорно каждый день. Он заслуживает быть MVP.



Это сложно, Кори — один из моих братьев. Мы приехали сюда почти вместе, у нас было много общих взлетов и падений с ЦСКА. Но я счастлив за него, что он пользуется возможностью побыть в своей зоне, получить контракт, который он хочет, и получить возможность, которую он хочет. Конечно, я буду по нему скучать. Как я сказал, он мой брат и я его люблю, но я все-таки за него счастлив», — передаёт слова Кайла Хайнса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.