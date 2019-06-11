Итудис: игроки заслужили аплодисменты от фанатов и руководства

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками». ЦСКА оформил чемпионский титул в сезоне-2018/19. По словам Итудиса, он гордится своей командой.



«Во-первых, мои поздравления всей команде! Во-вторых, я хочу сказать огромнейшее спасибо этой группе бойцов и замечательных игроков. Я горд, что у меня есть возможность тренировать их и вести к победам. Они заслужили все эти аплодисменты от фанатов и руководства. Великолепный сезон! Также хочу поздравить наших соперников. «Химки» боролись и получили путевку в Евролигу, что является очень непростой задачей», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.