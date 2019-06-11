Куртинайтис: мы пытались, но пока ЦСКА сильнее

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение команды в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА. ЦСКА оформил чемпионский титул в сезоне-2018/19.
«Сегодня нас очень хорошо поддерживали болельщики, они сделали все, что от них зависело, однако нам не удалось сделать то, что должны были. Отыгрываться с 0-2, даже дома – вариант сложный. Думаю, сказалась усталость и наша ротация, которая весь сезон была короче, чем у ЦСКА. Именно в финале мы это почувствовали, потому что у ЦСКА была практически полная команда, и их тренер в этом плане мог двигаться свободно, а мы были ограничены, да еще и потеряли двух ведущих игроков. Ничего не поделаешь, счет таков, какой он есть.
Бесспорно, ЦСКА заслуженно выиграл Лигу ВТБ, показав баскетбол такого же высокого уровня, как и в «Финале четырех» Евролиге. Мы пытались, но пока ЦСКА сильнее», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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