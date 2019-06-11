Появилось видео ограбления раздевалки «Химок»

Раздевалку «Химок» обворовали во время третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
Напомним, в третьем матче финальной серии ЦСКА одержал победу и оформил чемпионский титул, выиграв серию со счётом 3-0. Итоговый счёт встречи — 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15).
В сети появилось видео ограбления раздевалки подмосковной команды.
В начале матча в раздевалку проник неизвестный мужчина.
На молодом человеке висела аккредитация, предположительно — прессы. Кто это такой — неизвестно. Сейчас фотографиями занимаются полицейские, которые разыскивают вора и проверяют, были ли у него сообщники.
Также известно, что он заходил и в раздевалку ЦСКА. Просился в туалет и пытался пройти сквозь тренерский штаб «армейцев». Он прошёл, но его быстро оттуда вывели. Взять ничего не успел. Хотя сначала журналисты писали, что у Отелло Хантера пропали часы, но позже сам центровой сказал, что у него всё на месте.
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