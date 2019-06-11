Источник: Кевин Дюрант планирует сыграть в пятом матче финала НБА

Легкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант планирует сыграть в пятом матче финала НБА с «Торонто Рэпторс», сообщил обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски.

Форвард не принимает участия в плей-офф с полуфинальной серии Западной конференции, в ходе которой он получил травму икроножной мышцы.

В нынешнем плей-офф Дюрант набирал 34,2 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,9 передачи за 39 минут игры. За время его отсутствия «Голден Стэйт» одержал 6 побед и потерпел 3 поражения. При этом все проигрыши пришлись на финальную серию. «Уорриорз» проигрывает в финале со счётом 1-3. У «Торонто» есть преимущество своей площадки.

Пятый матч серии пройдёт в Торонто. Начало встречи — 4:00 мск.

В случае победы «Торонто Рэпторс» впервые в истории станет чемпионом НБА, а также первой командой не из США, взявшей этот титул.