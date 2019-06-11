Легкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант выйдет в стартовом составе на пятый матч финала НБА с «Торонто Рэпторс». Сначала он проведёт на площадке короткие отрезки, чтобы можно было оценить его готовность к игре.
«Он чувствует себя хорошо и собирается сыграть», — сказал главный тренер «воинов» Стив Керр на предматчевой пресс-конференции.
Дюрант не принимает участия в плей-офф с полуфинальной серии Западной конференции, в ходе которой он получил травму икроножной мышцы.
«Уорриорз» проигрывает в финале со счётом 1-3. У «Торонто» есть преимущество своей площадки.
Пятый матч серии пройдёт в Торонто. Начало встречи — 4:00 мск.
В случае победы «Торонто Рэпторс» впервые в истории станет чемпионом НБА, а также первой командой не из США, взявшей этот титул.
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