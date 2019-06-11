Дюрант получил травму в пятом матче с «Торонто»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил повреждение во время второй четверти пятого матча финала НБА против «Торонто Рэпторс» и ушёл в раздевалку при помощи Стефена Карри.



Напомним, что сегодняшний матч был первым для Дюранта после травмы икроножной мышцы, которую он получил в пятом матче второго раунда плей-офф против «Хьюстон Рокетс». «Голден Стейт» выиграл в той серии 4-2, но с того момента 30-летний уроженец Вашингтона не принимал участия в играх на вылет.



В нынешнем сезоне Дюрант набирал в среднем 26 очков, делал более 6 подборов и примерно столько же результативных передач в регулярном чемпионате. В играх плэй-офф его средние показатели до повреждения составляли 34,2 очка, 5,2 подбора и 4,9 ассиста.

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