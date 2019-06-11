«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии

«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл на выезде «Торонто Рэпторс» со счётом 106:105 в пятом матче финала НБА и сократил разрыв в серии – 2-3. Гости проигрывали "-6" за три минуты до сирены, но смогли лучше провести концовку.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, отметившийся 31 очком, 8 подборами и 7 результативными передачами. Его партнёр Клэй Томпсон набрал 26 очков, а также сделал 6 подборов и 4 результативные передачи. В составе хозяев лучшим был форвард Кавай Леонард, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов, а также 6 результативных передач.
Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант смог выйти на площадку после травмы, полученной в пятом матче второго раунда плей-офф против «Хьюстон Рокетс». Однако по ходу второй четверти игры он вновь получил повреждение и покинул площадку при помощи Стефена Карри.
Пятый матч пройдёт в Окленде 14 июня, начало – в 4:00 мск. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт».
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