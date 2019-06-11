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«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сократил разрыв в серии
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл на выезде «Торонто Рэпторс» со счётом 106:105 в пятом матче финала НБА и сократил разрыв в серии – 2-3. Гости проигрывали "-6" за три минуты до сирены, но смогли лучше провести концовку.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, отметившийся 31 очком, 8 подборами и 7 результативными передачами. Его партнёр Клэй Томпсон набрал 26 очков, а также сделал 6 подборов и 4 результативные передачи. В составе хозяев лучшим был форвард Кавай Леонард, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов, а также 6 результативных передач.

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант смог выйти на площадку после травмы, полученной в пятом матче второго раунда плей-офф против «Хьюстон Рокетс». Однако по ходу второй четверти игры он вновь получил повреждение и покинул площадку при помощи Стефена Карри.

НБА - плей-офф. Финал. 5-й матч
11 июня 2019, вторник. 04:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
105 : 106
(28:34, 28:28, 22:22, 27:22)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Торонто Рэпторс: Леонард - 26, Лоури - 18, Марк Газоль - 17, Ибака - 15, Сиакам - 12, Ванвлит - 11, Грин - 4, Пауэлл - 2, Маккоу, Ануноби, Лин, Микс, Буше
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Томпсон - 26, Казинс - 14, Дюрант - 11, Грин - 10, Игуодала - 5, Луни - 4, Кук - 3, Белл - 2, Богут, Йеребко, Маккинни, Ливингстон

Пятый матч пройдёт в Окленде 14 июня, начало – в 4:00 мск. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт».

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